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نصرالله: لو قدر لمشروع الجماعات الإرهابية أن ينتصر في سوريا لشكلت خطراً على البقاع وكل لبنان

Lebanon 24
13-05-2022 | 11:11
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نصرالله: عودة العلاقات الطبيعية بين لبنان وسوريا على المستوى الرسمي وعلى مستوى البقاع يستفيد منه كل لبنان وخصوصًا البقاع
lebanon 24
14/05/2022 08:47:37 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: بعض الاحزاب والقيادات المسيحية والتي راهنت على الجماعات المسلحة الارهابية هل فكرت بكم انتم المسيحيون في البقاع وبعلبك اقول لكم بالطبع لا، وذلك لان هؤلاء تصرفوا كجزء من الحرب الكونية على سوريا وبانكم خسائر جانبية في هذه الحرب
lebanon 24
14/05/2022 08:47:37 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: يجب ان لا ننسى من عام 1982 من وقف الى جانب الشعب اللبناني ومقاومته وساعد على ضرب الاحتلال اي سوريا والجمهورية الاسلامية الايرانية وهم جزء اليوم من الحرب الانتخابية وعلينا ان نتذكر من وقف الى جانب "اسرائيل" وفي مقدمهم اميركا وبعض الدول العربي
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14/05/2022 08:47:37 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: نحن اليوم مع الجنوب وغدًا مع بيروت وجبل لبنان والجمعة القادم مع أهلنا في البقاع
lebanon 24
14/05/2022 08:47:37 Lebanon 24 Lebanon 24
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