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نصرالله: كلنا نتذكر من منع الجيش من مواجهة الجماعات الارهابية مع جهوزية الجيش وقدرته على المواجهة

Lebanon 24
13-05-2022 | 11:15
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نصرالله: مستمرون بهذا الوعد وهذا الطريق من أجل المعادلة الذهبيّة من أجل المقاومة والجيش الذي نصرّ على حمايته واستمراره لأنه الضمان الأساسي لوحدة البلاد ومواجهة الأخطار ومن أجل الجزء الأغلى من هذه المعادلة وهو الشعب لأنه الجزء الأساسي
lebanon 24
14/05/2022 08:47:46 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: بعض الاحزاب والقيادات المسيحية والتي راهنت على الجماعات المسلحة الارهابية هل فكرت بكم انتم المسيحيون في البقاع وبعلبك اقول لكم بالطبع لا، وذلك لان هؤلاء تصرفوا كجزء من الحرب الكونية على سوريا وبانكم خسائر جانبية في هذه الحرب
lebanon 24
14/05/2022 08:47:46 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: هل الجيش اللبناني قادر لوحده على حماية لبنان؟
lebanon 24
14/05/2022 08:47:46 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: من إنجازات المقاومة أنها أسقطت مقولة "الجيش الذي لا يقهر"، وأعادت للبنان الثقة بالنفس
lebanon 24
14/05/2022 08:47:46 Lebanon 24 Lebanon 24
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