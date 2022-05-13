Advertisement

أخبار عاجلة

نصرالله: نحن نعدكم في السنوات الاربعة المقبلة ان نعمل على مشروع استراتيجي لكل البقاع وهو مشروع النفق الذي يصل بيروت بالبقاع

Lebanon 24
13-05-2022 | 11:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصرالله: مشروع النفق له فوائد عدة في اختصار الوقت وفي النقل ويعيد موقع مرفأ بيروت الى موقعه الاستراتيجي في المنطقة
lebanon 24
14/05/2022 08:48:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: لو قدر لمشروع الجماعات الإرهابية أن ينتصر في سوريا لشكلت خطراً على البقاع وكل لبنان
lebanon 24
14/05/2022 08:48:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: عليكم أن تحسموا أمركم بين من رفع البندقية للدفاع عن البقاع أم مع الذي قدمها للجماعات المسلحة لمهاجمة بيوتكم
lebanon 24
14/05/2022 08:48:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله خلال المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله في البقاع: هدف المهرجان في اماكنه الثلاثة هو التعبير عن الدعم الشعبي والسياسي والمعنوي للوائح الثلاث لائحة "زحلة الرسالة" ولائحة "الغد الافضل" ولائحة "الامل والوفاء"
lebanon 24
14/05/2022 08:48:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
01:43 | 2022-05-14
01:11 | 2022-05-14
18:50 | 2022-05-13
18:30 | 2022-05-13
18:00 | 2022-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website