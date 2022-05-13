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نصرالله: علينا ان نضع في اولوياتنا القطاع الصناعي والزراعي ونحن سنبذل المزيد من الجهود التي ستتركز على المساعدة في تصريف الانتاج الزراعي وتحسين هذا الانتاج

Lebanon 24
13-05-2022 | 11:31
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