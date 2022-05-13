نصرالله: في الحملات الانتخابية سمعنا الكثير من الأمور المضحكة وهذا يؤشر إلى مستوى الخفة والانحطاط الأخلاقي والفكري عند بعض من يقدمون أنفسهم قادة ويريدون حل الأزمات

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