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نصرالله: في الحملات الانتخابية سمعنا الكثير من الأمور المضحكة وهذا يؤشر إلى مستوى الخفة والانحطاط الأخلاقي والفكري عند بعض من يقدمون أنفسهم قادة ويريدون حل الأزمات
Lebanon 24
13-05-2022
|
11:37
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