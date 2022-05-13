الرئيس ميقاتي بعد لقاء مع وفد بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات: الحكومة أنجزت كل الترتيبات لاجراء الإنتخابات النيابية يوم الأحد المقبل بكل حرية وديموقراطية

Lebanon 24