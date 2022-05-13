Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس ميقاتي بعد لقاء مع وفد بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات: الحكومة أنجزت كل الترتيبات لاجراء الإنتخابات النيابية يوم الأحد المقبل بكل حرية وديموقراطية

Lebanon 24
13-05-2022 | 11:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يستقبل في هذه الأثناء وفداً من بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات النيابية في لبنان برئاسة كبير المراقبين جيورجي هولفيني
lebanon 24
14/05/2022 08:49:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون أبلغ وفد بعثة المنظمة الدولية للفرنكوفونية ترحيب لبنان بمشاركة مندوبين عن البعثة في مراقبة الإنتخابات النيابية الأحد المقبل في لبنان
lebanon 24
14/05/2022 08:49:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان٢٤": أكدت مصادر معنية أن لا صحة لما يتم تداوله من أخبار عن إمكانية إقفال الإدارات الرسمية يومي الجمعة والأثنين المقبلين بسبب الإنتخابات النيابية يوم الأحد في ١٥ أيار.
lebanon 24
14/05/2022 08:49:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: راهنا على حصول الإنتخابات النيابية بمواعيدها الدستورية على رغم تشكيك المشككين بحصولها على أمل ان تترجم إرادة الناس الذين سيقولون كلمة الفصل في صناديق الإقتراع
lebanon 24
14/05/2022 08:49:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
01:43 | 2022-05-14
01:11 | 2022-05-14
18:50 | 2022-05-13
18:30 | 2022-05-13
18:00 | 2022-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website