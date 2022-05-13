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الرئيس ميقاتي بعد لقاء مع وفد بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات: الحكومة أنجزت كل الترتيبات لاجراء الإنتخابات النيابية يوم الأحد المقبل بكل حرية وديموقراطية
Lebanon 24
13-05-2022
|
11:45
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