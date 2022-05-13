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الرئيس ميقاتي: لطالما نادت شريحة واسعة من اللبنانيين بالتغيير وهذه هي الفرصة المناسبة لبلورة هذا التغيير بالأطر الدستورية

Lebanon 24
13-05-2022 | 11:46
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