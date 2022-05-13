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نصرالله: هم غير قادرين على فعل شيء وكلها "جعجعة بلا طحين" ولكن من يحمي هذا "الاصبع" ويبقيه مرفوعا هو اصابعكم يوم الخامس عشر من ايار

Lebanon 24
13-05-2022 | 11:55
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