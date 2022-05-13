باسيل خلال المهرجان الانتخابي للتيار الوطني الحر في البترون: أنا والتيار مستهدفان وقبلت الترشح بطلب من التيار وهم عيونهم على البترون في 15 أيار أما نحن فعيوننا على البترون ولبنان ابتداء من 16 أيار

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