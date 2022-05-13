باسيل: بعد 16 ايّار بيخلص عمر الحكومة والمجلس مين بدّكم انّو يمثلّكم فيهم؟ يلّي ما قبلوا يعدلّوا الدستور بكلمتين ليصير الزامي تنعمل الاستشارات بشهر وتتألّف الحكومة بشهر؟ بدّكن ننطر اشهر واشهر لتأليفها؟

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