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وزير الخارجية الأميركي: انزعجنا بشدة من صور الشرطة الإسرائيلية وهي تتدخل في جنازة شيرين أبو عاقلة

Lebanon 24
13-05-2022 | 17:16
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