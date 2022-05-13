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أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: سفير واشنطن في إسرائيل أبلغ تل أبيب رغبة إدارة بايدن أن يتم احترام جنازة شيرين

Lebanon 24
13-05-2022 | 17:41
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