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البطريرك الراعي: لتكُن هذه الانتخابات بداية الطريق المستقيم التي تخرج لبنان من اللُّجة التي أوقعه فيها المسؤولون والسياسيون ولا يزالون حتى الساعة

Lebanon 24
14-05-2022 | 05:37
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