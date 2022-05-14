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الخارجية الباكستانية: ندين عنف القوات الإسرائيلية خلال جنازة الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة (الجزيرة)
Lebanon 24
14-05-2022
|
06:12
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