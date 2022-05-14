الرئيس الموريتاني يهنئ الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسا للإمارات ويجدد التأكيد على تعزيز وتطوير العلاقات بين موريتانيا والإمارات (سكاي نيوز عربية)

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