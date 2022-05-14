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انتشار للجيش في شوارع مدينة طرابلس وتمركز آلياته تزامناً قبل بدء الاستحقاق النيابي صباح غد الاحد وذلك لحفظ الامن والامان

Lebanon 24
14-05-2022 | 09:02
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