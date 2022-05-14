Advertisement

أخبار عاجلة

ممثل إيران بمحادثات فيينا: لن ننافس موسكو بسوق النفط إذا وقعنا الاتفاق النووي وسنزيد مبيعاتنا بشكل طفيف (الشرق)

Lebanon 24
14-05-2022 | 10:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الوفد الإيراني لمحادثات الاتفاق النووي يغادر فيينا بشكل مفاجئ (العربية)
lebanon 24
14/05/2022 19:42:34 Lebanon 24 Lebanon 24
المرشد الإيراني: مفاوضات إحياء الاتفاق النووي تسير بشكل جيد (العربية)
lebanon 24
14/05/2022 19:42:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: سنعود إلى فيينا فقط لإتمام الاتفاق النووي
lebanon 24
14/05/2022 19:42:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي بات وشيكا (سكاي نيوز)
lebanon 24
14/05/2022 19:42:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
11:23 | 2022-05-14
11:21 | 2022-05-14
11:17 | 2022-05-14
10:48 | 2022-05-14
10:46 | 2022-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website