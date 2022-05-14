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رويترز نقلا عن المتحدث باسم "أردوغان": تركيا اقترحت إجلاء المقاتلين المصابين في مصنع "آزوف ستال" عبر البحر (الشرق)

Lebanon 24
14-05-2022 | 10:46
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