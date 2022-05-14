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العاهل الأردني التقى الشيخ محمد بن زايد في أبوظبي وقدم العزاء في وفاة الشيخ خليفة

Lebanon 24
14-05-2022 | 11:17
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