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الرئيس عون: إنَّ مسؤوليتكم كبيرة اليوم، كي لا يتوقّف مسار تفكيك منظومة الفساد المركّبة، التي تحكّمت بمفاصل البلد على مدى عقود

Lebanon 24
14-05-2022 | 13:03
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