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الرئيس عون: لبنان منهوب وليس مكسوراً، وها هم يحاولون تحميل تبعات النتائج لكم، والمسؤولية لي. أنا الذي لطالما حذّرت، منذ أكثر من 25 سنة، من سياسات مالية سترهن البلد، وسياسات اقتصادية ستوقعه بأزمات مستقبلية

Lebanon 24
14-05-2022 | 13:05
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الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بعد لقائه الرئيس عون في روما: ايطاليا ستواصل تقديم الدعم لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في لبنان الذي يبقى نموذجاً في ظل التوازنات التي تحفظ حقوق الجميع وله دور في انماء المنطقة كلها
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15/05/2022 04:28:09 Lebanon 24 Lebanon 24
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