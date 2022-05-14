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وزير الدفاع الوطني موريس سليم: الجيش جاهز في المناطق كافة لمنع واستباق حصول أي عملية من شأنها أن تخل بأمن وسلامة الانتخابات ولديه خطة متكاملة لهذه الغاية (MTV)

Lebanon 24
14-05-2022 | 13:44
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