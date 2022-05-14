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سبوتنيك عن مصادر روسية: طائرات إسرائيلية قصفت منطقتي مصياف وميناء بانياس أمس بـ 22 صاروخا

Lebanon 24
14-05-2022 | 16:03
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