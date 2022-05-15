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لم تُفتح صناديق الاقتراع حتى اللحظة في مجمّع المدارس قرب المدينة الرياضية بسبب تأخير لوجيستي (الجديد)
Lebanon 24
15-05-2022
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00:16
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