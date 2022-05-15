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لم تُفتح صناديق الاقتراع في قلم الغابات في جبيل بسبب عدم حضور رئيس القلم حتى الساعة (MTV)

Lebanon 24
15-05-2022 | 00:23
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الرئيس ميقاتي لـ"النهار": هناك ضغط لتمديد فتح صناديق الاقتراع حتى التاسعة مساء وهذا مخالف للقانون ونصرّ على إقفال الصناديق الساعة السابعة مساء وفق القانون ولا يمكن أن نسمح بأي خلل من قبلنا وندعو جميع الناس للاقتراع خلال الساعتين المتبقيتين
lebanon 24
15/05/2022 23:27:05 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
15/05/2022 23:27:05 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
15/05/2022 23:27:05 Lebanon 24 Lebanon 24
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15/05/2022 23:27:05 Lebanon 24 Lebanon 24
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