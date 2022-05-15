Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين يدلي بصوته في دير قانون النهر في منطقة صور

Lebanon 24
15-05-2022 | 00:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميّل يدلي بصوته في بكفيا
lebanon 24
15/05/2022 23:27:46 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يُدلي بصوته في منطقة الباشورة في بيروت
lebanon 24
15/05/2022 23:27:46 Lebanon 24 Lebanon 24
طلال أرسلان يدلي بصوته في منطقة الشويفات: نتمنى أن يكون هذا اليوم عرسًا ديمقراطيًا ليعبّر الناس عن خياراتهم
lebanon 24
15/05/2022 23:27:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يدلي بصوته في زغرتا: اليوم المعركة على المقاعد النيابية
lebanon 24
15/05/2022 23:27:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:26 | 2022-05-15
16:24 | 2022-05-15
16:21 | 2022-05-15
16:18 | 2022-05-15
16:00 | 2022-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website