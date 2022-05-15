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ميقاتي: الدولة استعدّت لهذا الاستحقاق وجنّدت 100 ألف عنصر له

Lebanon 24
15-05-2022 | 01:30
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ميقاتي: الدولة بكافة أجهزتها مستنفرة لإنجاز هذا الاستحقاق الديمقراطي والأمور تسير على ما يُرام
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15/05/2022 23:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24
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15/05/2022 23:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24
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15/05/2022 23:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: ما نقوم به هو الدور الطبيعي لادارة شؤون الدولة مع علمنا بحجم الصعوبات وبالوضع الاقتصادي ولا نريد أن نرهق المواطن باي اعباء اضافية وبالوقت نفسه نريد أن نستمر بتسيير المرافق العامة كما يجب
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15/05/2022 23:30:57 Lebanon 24 Lebanon 24
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