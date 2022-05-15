Advertisement

أخبار عاجلة

قلم غابات في قضاء جبيل فتح صناديقه أمام الناخبين بعد تعطل سيارة رئيس القلم ما اضطر للتأخير (الجديد)

Lebanon 24
15-05-2022 | 01:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لم تُفتح صناديق الاقتراع في قلم الغابات في جبيل بسبب عدم حضور رئيس القلم حتى الساعة (MTV)
lebanon 24
15/05/2022 23:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الجميل والصايغ يجولان في جرد جبيل: تأكيد على ولادة لبنان الجديد
lebanon 24
15/05/2022 23:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24
شاعرة ومقدّمة برامج لبنانيّة تتعطل سيارتها أمام منزل جورج وسوف... وهذا ما كشفته عن طريقة معاملته وحراسه لها (صورة)
lebanon 24
15/05/2022 23:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة مجلس الوزراء غداً سيحضرها مدعي عام التمييز غسان عويدات ورئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود ورئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد (الجديد)
lebanon 24
15/05/2022 23:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:30 | 2022-05-15
16:29 | 2022-05-15
16:28 | 2022-05-15
16:27 | 2022-05-15
16:26 | 2022-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website