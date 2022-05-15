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الرئيس ميشال عون بعد الادلاء بصوته: الاقتراع واجب على كل مواطن

Lebanon 24
15-05-2022 | 02:14
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الرئيس تمام سلام بعد الادلاء بصوته: التغيير ضروري والاقتراع واجب وطني وعلى الجميع التوجه لمراكز الاقتراع
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15/05/2022 23:32:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون بعد الادلاء بصوته: الاقتراع واجب
lebanon 24
15/05/2022 23:32:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: الانتخابات واجب على كل مواطن كما أنّه الطريق الصحيح والفعلي للتغييّر، لقد حانت لحظة المحاسبة، ولحظة تحديد الخيارات... والمحاسبة تكون دائماً في صندوق الاقتراع..!!
lebanon 24
15/05/2022 23:32:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس أمين الجميل ادلى بصوته في المدرسة الرسمية في بكفيا: الحكومة قامت بواجبها وأجرت الانتخابات
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15/05/2022 23:32:52 Lebanon 24 Lebanon 24
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