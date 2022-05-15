Advertisement

أخبار عاجلة

حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الرميلة باتجاه الاولي صيدا (التحكم المروري)

Lebanon 24
15-05-2022 | 02:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: احتراق مركبة على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت عند نفق الاوزاعي والاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
lebanon 24
15/05/2022 23:33:01 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه سوق السمك الكرنتينا بسبب توقف الشاحنات على مدخل المرفأ وعناصر من مفرزة سير بيروت الثالثة تعمل على تسهيل السير في المحلة (التحكم المروري)
lebanon 24
15/05/2022 23:33:01 Lebanon 24 Lebanon 24
4 جرحى نتيجة تصادم بين 3 مركبات وانقلاب احداها على اوتوستراد الدامور باتجاه خلدة وحركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
lebanon 24
15/05/2022 23:33:01 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح نتيجة تصادم بين 3 سيارات على اوتوستراد الناعمة باتجاه الدامور وحركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
lebanon 24
15/05/2022 23:33:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:30 | 2022-05-15
16:29 | 2022-05-15
16:28 | 2022-05-15
16:27 | 2022-05-15
16:26 | 2022-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website