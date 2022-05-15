Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": اشكال وتضارب امام أحد مراكز الاقتراع في ببنين - عكار بين مندوبي ومناصري لائحتين والقوى الامنية تعمل على تطويقه

Lebanon 24
15-05-2022 | 04:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لبنان 24: اشكال وتلاسن بين المرشح عبدالعزيز طرطوسي والقوى الامنية داخل احد مراكز الاقتراع في طرابلس
lebanon 24
15/05/2022 23:35:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": اشكال وتدافع بسيط في احد مراكز الاقتراع في بلدة سير - الضنية ما لبث ان تم تطويقه وحله من قبل القوى الامنية
lebanon 24
15/05/2022 23:35:28 Lebanon 24 Lebanon 24
اعادة فتح اقلام الاقتراع في معهد بخعون الفني اثر فض اشكال بين مندوبي لائحتين
lebanon 24
15/05/2022 23:35:28 Lebanon 24 Lebanon 24
جريحان خلال اشكال امام مركز الاقتراع في بلدة البيرة العكارية.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
15/05/2022 23:35:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:35 | 2022-05-15
16:32 | 2022-05-15
16:30 | 2022-05-15
16:29 | 2022-05-15
16:28 | 2022-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website