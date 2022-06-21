سلامة: الصورة اليوم هي أن مصرف لبنان قام بالسطو على أموال المودعين فنحن وظفنا مع الدولة السندات بالدولار وبالليرة كما قمنا بتسليف القطاع الخاص، وهذا كله بالتوافق مع الدولة اللبنانية والـ62 مليار تعود لمصرف لبنان وللدولة

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