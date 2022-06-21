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سلامة: الصورة اليوم هي أن مصرف لبنان قام بالسطو على أموال المودعين فنحن وظفنا مع الدولة السندات بالدولار وبالليرة كما قمنا بتسليف القطاع الخاص، وهذا كله بالتوافق مع الدولة اللبنانية والـ62 مليار تعود لمصرف لبنان وللدولة

Lebanon 24
21-06-2022 | 15:24
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سلامة: الصورة اليوم هي أن مصرف لبنان قام بالسطو على أموال المودعين فنحن وظفنا مع الدولة السندات بالدولار وبالليرة كما قمنا بتسليف القطاع الخاص، وهذا كله بالتوافق مع الدولة اللبنانية والـ62 مليار تعود لمصرف لبنان وللدولة
lebanon 24
22/06/2022 06:31:16 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة: لا صراع بين مصرف لبنان والقطاع المصرفي وخدمة للمودعين ولأننا لا نريد أزمة نظام قمنا بكل ما يقتضي كي لا تتعرض المصارف لحالات إفلاس ومنذ 2019 وحتى آذار الماضي أعادت المصارف ودائع بحدود 23 مليار دولار
lebanon 24
22/06/2022 06:31:16 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة: القرارات الخاطئة التي اتخذت من قبل الدولة اللبنانية أدت إلى عواقب سلبية على الاقتصاد كما أدت إلى الأزمة المالية ومن اتخذوا هذه القرارات الخاطئة هم نفسهم من يلقون باللوم اليوم على المصرف وحاكمه بالتسبب بالأزمة
lebanon 24
22/06/2022 06:31:16 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة: أنا قبلت بتسليف الدولة اللبنانية لأنه كان هناك قوانين تسمح لها بالاستدانة من مصرف لبنان
lebanon 24
22/06/2022 06:31:16 Lebanon 24 Lebanon 24
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