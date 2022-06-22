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أكسيوس عن مصادر أميركية: بايدن يعتزم مناقشة رؤية لنظام دفاع صاروخي وبحري متكامل بين واشنطن وتل أبيب ودول عربية (الجزيرة)

Lebanon 24
22-06-2022 | 12:41
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