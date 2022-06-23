عدوان باسم "الجمهورية القوية": صحيح أننا سمينا السفير نواف سلام في السابق لأن مشروعه كان يستند إلى المبادرة الفرنسيّة أما بعد ذلك لم يحصل أي تواصل بيننا ونريد أن نعرف مواقفه من مختلف الملفات بالإضافة إلى برنامجه

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