ميقاتي: على مدى الاشهر الماضية دخلنا باب الانقاذ من خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي ووقعّنا الاتفاق الاولي الذي يشكل خارطة طريق للحل والتعافي وهو قابل للتعديل والتحسين

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