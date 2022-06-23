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وزير الطاقة الفرنسي: عندما نكون قادرين على تأمين ما يكفي من إمدادات الغاز المسال سنتوقف عن استيراد الغاز الروسي (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
23-06-2022 | 13:20
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