نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب: الفساد أصبح القاعدة الحاكمة ليس لدى الطبقة السياسيّة فقط بل تعدّتها إلى الطبقات الاجتماعية المستفيدة منه

Lebanon 24