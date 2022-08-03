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إعلام ليبي: مكونات الجنوب اتفقت على إغلاق حقلي الشرارة والفيل النفطيين ما لم تتحقق مطالبهم خلال 72 ساعة

Lebanon 24
03-08-2022 | 15:32
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