29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
33
o
بعلبك
17
o
بشري
29
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 7 حوادث و 8 جرحى
Lebanon 24
04-08-2022
|
00:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 6 حوادث، قتيلان و 6 جرحى
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 6 حوادث، قتيلان و 6 جرحى
04/08/2022 10:35:33
04/08/2022 10:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 6 حوادث، قتيل و 5 جرحى
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 6 حوادث، قتيل و 5 جرحى
04/08/2022 10:35:33
04/08/2022 10:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 5 حوادث، قتيل و 6 جرحى
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 5 حوادث، قتيل و 6 جرحى
04/08/2022 10:35:33
04/08/2022 10:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 4 حوادث، قتيل و 4 جرحى
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 4 حوادث، قتيل و 4 جرحى
04/08/2022 10:35:33
04/08/2022 10:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي يردّ على "فجور" "التيار الوطني الحر"... وهذا ما قاله
Lebanon 24
المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي يردّ على "فجور" "التيار الوطني الحر"... وهذا ما قاله
11:01 | 2022-08-03
03/08/2022 11:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح "خطير" من طبيب: كورونا مصنعة... وهذا ما قاله عن اللقاحات
Lebanon 24
تصريح "خطير" من طبيب: كورونا مصنعة... وهذا ما قاله عن اللقاحات
04:23 | 2022-08-03
03/08/2022 04:23:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 18 عاما من الزواج... هل انفصلت الفنانة الشهيرة عن زوجها؟ (صورة)
Lebanon 24
بعد 18 عاما من الزواج... هل انفصلت الفنانة الشهيرة عن زوجها؟ (صورة)
08:00 | 2022-08-03
03/08/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-08-03
03/08/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-08-03
03/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
03:31 | 2022-08-04
كوريا الجنوبية: زيارة بيلوسي للمنطقة الحدودية بين الكوريتين رد قوي على سلوك بيونغيانع
03:24 | 2022-08-04
متحدثة باسم الخارجية الصينية: واشنطن هي التي خلقت الأزمة الحالية وبكين تقوم بالدفاع عن النفس
03:22 | 2022-08-04
متحدثة باسم الخارجية الصينية: مجموعة السبع لا تمثل كامل المجتمع الدولي
03:20 | 2022-08-04
متحدثة باسم الخارجية الصينية: واشنطن تعتمد معايير مزدوجة في سياستها الخارجية
03:17 | 2022-08-04
متحدثة باسم الخارجية الصينية: لن نقبل بأن تستغل واشنطن قضية تايوان كورقة سياسية داخلية (سكاي نيوز)
03:13 | 2022-08-04
الباخرة "لوديسيا" غادرت صباحاً من مرفأ الميناء - طرابلس بعد احتجازها لأيام عدّة
فيديو
أبدع في "كلمات" و"ما حدا بيعبي": مسيرة فنية حافلة.. وداعاً إحسان المنذر (صور)
Lebanon 24
أبدع في "كلمات" و"ما حدا بيعبي": مسيرة فنية حافلة.. وداعاً إحسان المنذر (صور)
05:39 | 2022-08-03
04/08/2022 10:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة جديدة من تلسكوب "جيمس ويب" تُبهر العالم.. شاهدوا كيف اكتسبت هذه المجرة شكلها
Lebanon 24
صورة جديدة من تلسكوب "جيمس ويب" تُبهر العالم.. شاهدوا كيف اكتسبت هذه المجرة شكلها
02:00 | 2022-08-03
04/08/2022 10:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة باسم ياخور تتعرض للهجوم والانتقادات.. ظهرت وهي تشرب الكحول؟ (فيديو)
Lebanon 24
زوجة باسم ياخور تتعرض للهجوم والانتقادات.. ظهرت وهي تشرب الكحول؟ (فيديو)
08:00 | 2022-08-02
04/08/2022 10:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact