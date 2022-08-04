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كوريا الجنوبية: زيارة بيلوسي للمنطقة الحدودية بين الكوريتين رد قوي على سلوك بيونغيانع

Lebanon 24
04-08-2022 | 03:31
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