المطران عودة: ليخرج المسؤولون من أنانيتهم وليتجاوزوا كبرياءهم وليُفرجوا عن التحقيق بانفجار المرفأ عوضاً عن تعطيله لكي تظهر الحقيقة ويُعاقَب الفاعل

Lebanon 24