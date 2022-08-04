Advertisement

أخبار عاجلة

مقتل 8 أشخاص في قصف روسي على محطة حافلات شرقي أوكرانيا

Lebanon 24
04-08-2022 | 07:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية: الجيش الروسي يدمر وحدة أوكرانية كبيرة ومعداتها في محطة لسكك الحديد شرقي أوكرانيا
lebanon 24
04/08/2022 16:46:20 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: إصابة 7 أشخاص على الأقل بينهم طفل في ضربة صاروخية روسية استهدفت مركزا ثقافيا في لوزوفا شرقي أوكرانيا
lebanon 24
04/08/2022 16:46:20 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات الأوكرانية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 جراء قصف روسي شمال شرقي البلاد
lebanon 24
04/08/2022 16:46:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تبادل اتهامات بين روسيا وأوكرانيا.. مقتل أسرى ومدنيين وحديث عن الخطة "د"!
lebanon 24
04/08/2022 16:46:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:45 | 2022-08-04
09:44 | 2022-08-04
09:37 | 2022-08-04
09:35 | 2022-08-04
09:33 | 2022-08-04
09:26 | 2022-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website