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إخلاء مركز الدفاع المدني وفوج الإطفاء داخل مرفأ بيروت والذي يبعد حوالي مئتين وأربعين مترًا عن الإهراءات

Lebanon 24
04-08-2022 | 08:31
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