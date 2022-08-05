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أخبار عاجلة
وزير الخارجية الروسي: الولايات المتحدة لعبت مع الناتو دورا غير بناء في أوكرانيا منذ سنوات
Lebanon 24
05-08-2022
|
01:45
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