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المتحدثة باسم الخارجية الصينية: لا يمكن مقارنة ما يجري في أوكرانيا بما يجري في تايوان

Lebanon 24
05-08-2022 | 03:41
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