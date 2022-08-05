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مئات الآلاف من أنصار التيار الصدري يستعدون لأداء صلاة جمعة "مليونية" في المنطقة الخضراء وسط بغداد

Lebanon 24
05-08-2022 | 05:02
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