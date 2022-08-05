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أخبار عاجلة
بوتين: سأبحث الوضع السوري مع نظيري التركي وما سيظهر من نتائج في هذه القمة سيحمل رياح تغيير إلى المنطقة (الجزيرة)
Lebanon 24
05-08-2022
|
08:46
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