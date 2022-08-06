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قائد فيلق القدس: "حزب الله" يخطّط لتوجيه آخر ضربة للكيان الصهيوني وإزالته من الوجود في الوقت المناسب

Lebanon 24
06-08-2022 | 02:39
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