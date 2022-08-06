نصرالله: أميركا تقدم نفسها على أنها حامية السلام ومدافعة عن السلام في العالم وكل وسائل الإعلام تخدم هذا الأمر لكنها أكثر دولة شنت حروباً على من أجل السيطرة والاستعلاء والسيطرة وإسقاط الأنظمة ونهب الثروات

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