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مصادر طبية فلسطينية: نقل 10 إصابات إلى مستشفى الإندونيسي إثر قصف إسرائيلي على مخيم جباليا

Lebanon 24
06-08-2022 | 14:55
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